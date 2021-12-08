Tesla заявляє, що може відновити близько 92% металів у своїх акумуляторах

Американська компанія-виробник електромобілів Tesla заявила, що має можливість відновити приблизно 92% матеріалів акумуляторних батарей завдяки постійним удосконаленням процесу переробки.

Про це компанія повідомила у своєму Звіті про вплив на довкілля за 2020 рік на Interesting Engineering.

Як пише видання, Tesla роками співпрацює з компаніями з утилізації, щоб покращити можливості для вторинної переробки акумуляторів. Цим вона сподівається обмежити екологічні витрати на видобувні матеріали, такі як кобальт, необхідний для акумуляторів.

Як зазначає Tesla у своїй доповіді, "акумуляторна батарея Tesla розроблена так, щоб "пережити" транспортний засіб". Раніше компанія вивела з експлуатації кілька споживчих акумуляторів, зокрема тих, що були в автомобілів Model S, які випустили 9 років тому. За даними Tesla, акумуляторні заводи компанії почали запроваджувати внутрішню систему замкнутого циклу переробки, що забезпечить переробку 100% батарей Tesla, які вилучили з автомобілів, що вийшли з ужитку, і до 92% металів в акумуляторах.

У звіті Tesla підтверджує, що в четвертому кварталі 2020 року вона встановила обладнання для переробки батарей на своєму заводі з виробництва літій-іонних акумуляторів Gigafactory Nevada. Виробник електромобілів також припустив, що технологія незабаром буде впроваджена і на його заводі Gigafactory в Німеччині.

Tesla заявляє, що мета компанії — розробити безпечний, недорогий процес утилізації з високими показниками відновлення та низьким впливом на довкілля. Також компанія оприлюднила цифри щодо питомої кількості матеріалів, які вона переробила з акумуляторних батарей у 2020 році. У звіті зазначається, що компанія переробила 1300 т нікелю, 400 т міді та 80 т кобальту.