БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВиробник електрокарів Tesla вперше прозвітувала про результати за 2 квартал 2021 року - вперше в історії компанії чистий прибуток перевищив позначку в 1 млрд дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla вперше заробила більше 1 мільярда доларів чистого прибутку за квартал
Tesla як і раніше має намір збільшити поставки автомобілів більш ніж на 50% в цьому році, але зазначила, що "темпи зростання будуть залежати від потужності обладнання, операційної ефективності, а також потужності і стабільності ланцюжка поставок
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що чистий прибуток (GAAP) склав 1,14 млрд дол, розподілений прибуток на акцію - 1,45 дол.
Загальна виручка від продажу електрокарів - 10,21 млрд дол.
Tesla також прозвітувала про доходи в 801 млн дол від свого енергетичного бізнесу, включно з сонячною енергію для будинків і підприємств, що більш ніж на 60% більше, ніж в минулому кварталі.
При цьому, біткоїн-активи Tesla втратили в ціні 23 млн дол, ці втрати компанія відобразила як операційні витрати в розділі про реструктуризацію.
"Tesla як і раніше має намір збільшити поставки автомобілів більш ніж на 50% в цьому році, але зазначила, що "темпи зростання будуть залежати від потужності обладнання, операційної ефективності, а також потужності і стабільності ланцюжка поставок", - йдеться у повідомленні.
Виробник електромобілів Tesla у першому кварталі 2021 року збільшив свої доходи на 74% до 10,4 млрд доларів, крім продажів автівок вплинули й операції з криптовалютою.
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27 07 2021 11:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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