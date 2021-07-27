Tesla вперше заробила більше 1 мільярда доларів чистого прибутку за квартал

Tesla як і раніше має намір збільшити поставки автомобілів більш ніж на 50% в цьому році, але зазначила, що "темпи зростання будуть залежати від потужності обладнання, операційної ефективності, а також потужності і стабільності ланцюжка поставок

Виробник електрокарів Tesla вперше прозвітувала про результати за 2 квартал 2021 року - вперше в історії компанії чистий прибуток перевищив позначку в 1 млрд дол.

Зазначається, що чистий прибуток (GAAP) склав 1,14 млрд дол, розподілений прибуток на акцію - 1,45 дол.

Загальна виручка від продажу електрокарів - 10,21 млрд дол.

Tesla також прозвітувала про доходи в 801 млн дол від свого енергетичного бізнесу, включно з сонячною енергію для будинків і підприємств, що більш ніж на 60% більше, ніж в минулому кварталі.

При цьому, біткоїн-активи Tesla втратили в ціні 23 млн дол, ці втрати компанія відобразила як операційні витрати в розділі про реструктуризацію.

"Tesla як і раніше має намір збільшити поставки автомобілів більш ніж на 50% в цьому році, але зазначила, що "темпи зростання будуть залежати від потужності обладнання, операційної ефективності, а також потужності і стабільності ланцюжка поставок", - йдеться у повідомленні.

Виробник електромобілів Tesla у першому кварталі 2021 року збільшив свої доходи на 74% до 10,4 млрд доларів, крім продажів автівок вплинули й операції з криптовалютою.