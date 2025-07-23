The Economist описує посилення контролю Зеленського над антикорупційною системою

Євросоюз, ймовірно, намагався переконати Київ призупинити швидкісне впровадження документа в життя.

Блискавичність ухвалення закону, що обмежує незалежність НАБУ і САП, шокувала навіть багатьох представників команди президента України Володимира Зеленського. А Євросоюз, ймовірно, намагався переконати Київ призупинити швидкісне впровадження документа в життя.

Про це пише журнал The Economist.

"Президент Зеленський посилює контроль", — такий підзаголовок має стаття The Economist, заголовок якої констатує хвилю "обурення в Україні через атаки влади на антикорупційні органи".

"Мало хто з депутатів може пригадати, щоб парламент ухвалював закон такої важливості настільки поспіхом", — пише видання. Уся процедура ухвалення змін, які відтепер підпорядковують два головні незалежні антикорупційні органи України генеральному прокурору, якого призначає президент, та ще й у воєнний час, залишила "відчуття чогось, що робилося в паніці", констатує стаття The Economist.

"Голосування за підрив найважливіших антикорупційних реформ України кидає тінь на майбутній курс країни", — йдеться у матеріалі.

Видання додає, що передумови для цього моменту зріли в Україні вже кілька тижнів, і перераховує відповідні події. "На початку липня уряд заблокував призначення Олександра Цивінського, детектива із доброю репутацією, на вакантну посаду директора Бюро економічної безпеки. Після цього відбулося, ймовірно, політично вмотивоване затримання Віталія Шабуніна, відомого антикорупційного активіста. У середині липня перестановки в уряді посилили ультралоялістів, включаючи нову прем'єр-міністерку [Юлію Свириденко]. Пізніше, 21 липня, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора провели десятки обшуків, спрямованих проти працівників НАБУ та САП, звинувативши їх у корупції та незаконних зв’язках з росією", — нагадє The Economist про низку подій, які вважає взаємопов'язаними.

The Economist називає їх «тривожними епізодами» і додає, що за інших умов вони«могли б загубитися в хаосі, який визначає внутрішню політику України та конкуренте правоохоронне середовище». Видання визнає, що поки тривають поточні гучні розслідування, «без повної обізнаності із доказами не можнавиключати фактичних злочинних дій» з боку тих, хто став об'єктами цих резонансних справ [зокрема щодо НАБУ — прим. ред.]. Крім того, у матеріалі вказується на «агресивний» характер діяльності деяких українських антикорупційних активістів, який поляризував суспільство і залишив їх «без прихильників».

"Однак рішення влади розпочати повномасштабний наступ на реформи часів Майдану свідчить про те, що відбувається щось зловісне. Джерела припускають, щотригером для законопроєкту могло стати відкриття розслідувань з боку НАБУ щодолюдей всередині Офісу президента", — пише The Economist.

У статті видання підкреслюється, що "атака на антикорупційну інфраструктуру України шокувала багатьох у команді самого Зеленського". Один з посадовців, ім'я якого в матеріалі не називають, припустив, що поспішність і масштабність законопроєкту нагадують сумнозвісні закони 16 січня 2014 року проти протестувальників Революції гідності - "один з останніх актів уряду Віктора Януковича, перш ніж диктатор був змушений втекти з Києва на гелікоптері", як нагадує The Economist. "Інший інсайдер припустив, що Офіс президента вирішив скористатися моментом безкарності та можливості", — додає видання, нагадуючи про контекст умовного "потепління" у відносинах України з президентом США Дональдом Трампом після того, як той, «схоже, розчарувався у владімірі путіні". "Тепер увага переключилася на внутрішніх ворогів", — цитує своє джерело-інсайдера The Economist. І додає думку нардепа від голоса Ярослава Железняка: "263 радісні депутати легалізували корупцію. Меседж був простим: ви можете брати все, що хочете, доки залишаєтеся лояльними".

Коментуючи підписання резонансного закону Зеленським пізно ввечері 22 липня, видання додає: "Наскільки стало зрозуміло The Economist, Європейський Союз, один з ключових джерел фінансування України, тиснув на українського лідера, щоб той призупинив [введення закону в дію]". Ще до підписання документа комісар ЄС з питань розширення Марта Кос у своїх публічних постах у соцмережах дала зрозуміти, що закон негативно вплине на переговори України щодо членства в Євросоюзі. "Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС", — написала вона.

А посли країн G7 у Києві опублікували спільну заяву, у якій висловили «серйозне занепокоєння» подіями в Україні. Утім, така риторика «мала незначний вплив», йдеться у статті.