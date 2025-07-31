The Hill: США на межі одночасного конфлікту з росією та Іраном

Напівзаходи та стратегічні заяви неефективні проти Тегерана і москви.

Вичерпавши дипломатичні можливості виграти час, росія та Іран взяли курс на "зіткнення" з США. Команда американського президента Дональда Трампа опинилася між двома регіональними кризами, поки третя — Китай, спостерігає та чекає.

Про це пише The Hill.

рф продовжує відхиляти 50-денний ультиматум Трампа, який президент США вже скоротив до десяти днів. Речник кремля Дмітрій Пєсков заявляв, що росія продовжить війну проти України, щоб “захистити свої інтереси”.

Ситуація з рф наближається до критичної точки. Державний секретар Марко Рубіо нещодавно казав, що Трамп “втрачає терпіння” до росії, додавши, що настав час для дій.

Трамп уклав угоду з НАТО про постачання зброї Україні. А тепер під прицілом США опинилася російська економіка. Трамп попереджав про можливість запровадження нових санкцій та вторинних мит проти країн, які продовжують купувати в рф, зокрема, енергоносії. Білий дім вже оголосив про запровадження 25% тарифів проти Індії, значною мірою через її військові й енергетичні закупівлі у москви.

Іран тим часом, побачивши вікно можливостей, також стає зухвалим, відкрито чинячи опір у міру того, як розгортається ситуація навколо ультиматуму Трампа Росії.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі казав, що Тегеран продовжуватиме підтримувати Хамас, “Хезболлу” та хуситів. А перед зустріччю з європейськими дипломатами минулого тижня Арагчі заявляв, що “позиція Ірану залишається непохитною” і країна продовжить збагачувати уран.

Також Тегеран з допомогою Китаю відновлює систему протиповітряної оборони після ударів ізраїльських ВПС. Ізраїль хотів ще більше послабити Іран.

Тегеран, однак, скористався перемир'ям з Ізраїлем. Попри заяви Трампа, що удари США по іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані, знищили ядерний потенціал Тегерана, за деякими оцінками, ядерна програма Ірану “постраждала лише до такого ступеня, що збагачення урану може бути відновлено протягом найближчих кількох місяців”.

За словами президента Інституту науки та міжнародної безпеки Девіда Олбрайта, Іран вже працює над відновленням доступу до збагаченого урану.

Трамп визнав ризик відновлення збагачення урану в Ірані, під час візиту до Шотландії на минулих вихідних президент США попередив Тегеран, що може наказати американській армії здійснити нову атаку на іранські ядерні об'єкти, якщо Тегеран спробує відновити їхню роботу. Іран, схоже, не злякався, ймовірно вважаючи, що адміністрація Трампа наступного тижня буде зайнята Росією. Однак Ізраїль чекає свого часу.

Потенційні подальші удари США по Ірану будуть пов'язані з більшим ризиком, ніж попередня кампанія, оскільки іранська система протиповітряної оборони вже посилена китайськими системами озброєння. Крім того, будь-яка кіберперевага, яку Ізраїль колись мав над іранськими системами протиповітряної оборони, командування і управління, ймовірно, втрачена.

Вікно для знищення іранської програми збагачення урану швидко закривається. Іран використовував перемир'я як парасольку для захисту від додаткових ізраїльських повітряних ударів, одночасно відновлюючи те, що було зруйновано — сценарій, взятий прямо з посібника рф.

Тим часом російський диктатор владімір путін вітає, а то й заохочує, відновлення іранської ядерної програми, яка відволікає увагу США. Зараз, як ніколи раніше, путіну може знадобитися “допомога” Тегерана, щоб виграти час для продовження війни проти України.

Напівзаходи та стратегічні заяви виявилися неефективними проти росії та Ірану. Білому дому час готуватися до удару. Зіткнення з москвою та Тегераном може стати неминучим, пише видання.