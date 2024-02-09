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ПОЛІТИКА

The Times: Чи може останній крок Зеленського принести перемогу росії?

09 лютого 2024, 16:16
The Times: Чи може останній крок Зеленського принести перемогу росії?
Джерело: censor.net
Українські військові продовжуватимуть захищати рідні землі від ворога, незважаючи ні на що.

У четвер ввечері 8 лютого Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного із посади головнокомандувача Збройних Сил України. Олександр Проскурін, український військовий, звинуватив президента Зеленського у розбіжностях із генералом Валерієм Залужним та нехтуванням оборони України.

Про це пише видання The Times. 

"Головна проблема Зеленського, що він некомпетентний і наймає у свою команду некомпетентних людей... Залужний має репутацію хорошої і чесної людини, гідної заміни йому немає", — каже майор Олександр Проскурін, демонструючи невдоволення, що кипить у лавах військових.

Більшість офіцерів називають наступника Залужного, генерал-полковника Олександра Сирського, політичним ставлеником, який просто виконуватиме вказівки згори, не обстоюючи інтересів армії. Сирського також звинувачують у тому, що він пожертвував частиною найкращих підрозділів, продовжуючи битися за Бахмут.

"Якщо ми продовжуватимемо рухатися тим самим курсом, що й зараз, відсторонятимемо досвідчених командирів, використовуватимемо стару радянську тактику, виконуватимемо накази просто так, роблячи вигляд, що нічого страшного, якщо ми втратимо свої позиції та скоро їх повернемо, якщо корупція зростатиме і якщо не зміниться мислення тих, хто перебуває при владі, то в нас мало шансів", — вважає Олександр Проскурін.

Згідно з виданням The Times, звільнення Залужного — це не тільки зіткнення особистостей або різниця в підходах. Воно ілюструє висхідну прірву між військовими, які борються за своє виживання, і громадянським суспільством, яке відчайдушно намагається повернутися до нормального життя, наскільки це можливо.

Є ознаки того, що Зеленський усвідомлює невдоволення, яке зріє в армії. Цього тижня він здійснив небезпечний візит на передову в Роботине в Запорізькій області та зустрівся з командирами в Дніпрі вже після появи чуток про відставку Залужного. Попри труднощі, солдати були сповнені рішучості продовжувати.

"Ми будемо битися, незважаючи ні на що, незалежно від того, чи дасте ви нам підтримку і зброю, чи ні, тому що це наше життя, це наша країна, наша свобода... Будьте сильними, будьте хоробрими, стійте на своєму", —  каже майор Проскурін.

Майже всі провідні західні видання написали про звільнення головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Вони вказували на розбіжності між ним та президентом, зокрема щодо ведення війни, на можливі політичні амбіції генерала і страх Зеленського через його популярність. А ось щодо призначення Сирського, то його оцінки в медіа різнилися.

війназвільненняЗалужнийЗеленський.

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