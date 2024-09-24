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TikTok блокує акаунти російських державних ЗМІ

24 вересня 2024, 20:16
TikTok блокує акаунти російських державних ЗМІ
Ймовірно через операції прихованого впливу напередодні виборів у США.

Масовий популярний відеододаток TikTok взяв до прикладу нещодавні кроки  Meta і видаляє облікові записи, пов’язані з російською державою.

Про це повідомляє видання Sky News.

Це є частиною зусиль соцмережі щодо запобігання дезінформації напередодні листопадових президентських виборів у США.

Мова йде про акаунти медіагрупи "Россия сегодня", яка володіє інформаційними службами "РИА Новости" і "Спутник", а також "ТВ-Новости", материнської структури телеканалу RT.

В соцмережі пишуть, що раніше доступ до акаунтів було обмежено у Великій Британії та ЄС, а їхній контент у всьому світі було позначено як контрольоване державою медіа.

Проте зараз вважається, що вони заборонені назавжди.

Тиждень тому ми писали, що Мета заборонила у своїх соцмережах російські державні ЗМІ.

 

TikTokросзмі

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