TikTok обійшов Facebook і став найпопулярнішим додатком у світі

В той час, як більшість платформ соціальних мереж продовжують боротися з проблемами конфіденційності та шифрування, TikTok, здається, розквітає навіть без цих елементів управління

Соціальна мережа TikTok обійшла Facebook і стала найпопулярнішим додатком для спілкування у світі.

Про це свідчать дані звіту Nikkei Asia.

Як зазначається, раніше Facebook довгий час тримав лідерство, однак китайський додаток впевнено обійшов соцмережу Марка Цукерберга за кількістю завантажень.

Зростання числа користувачів TikTok обумовлене поєднанням факторів, в тому числі глобальною пандемією коронавірусу, яка призвела до переходу на дистанційну роботу та навчання. В умовах самоізоляції додаток знайшов багато нових користувачів серед різних категорій населення та вікових груп, навіть літніх людей.

Крім цього, особливого інтересу до TikTok додало припинення переслідування соцмережі в США. Американський уряд за часів президентства Дональда Трампа заборонив TikTok і WeChat. Проте з приходом до влади Джо Байдена заборону скасували, що привело до припливу американських користувачів TikTok.

"В той час, як більшість платформ соціальних мереж продовжують боротися з проблемами конфіденційності та шифрування, TikTok, здається, розквітає навіть без цих елементів управління", - зазначає видання.

Варто зазначити, що друге місце рейтингу посідає Facebook, третє - WhatsApp, слідом йдуть Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest і Twitter.