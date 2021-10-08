Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

TikTok обійшов Facebook і став найпопулярнішим додатком у світі

В той час, як більшість платформ соціальних мереж продовжують боротися з проблемами конфіденційності та шифрування, TikTok, здається, розквітає навіть без цих елементів управління
Соціальна мережа TikTok обійшла Facebook і стала найпопулярнішим додатком для спілкування у світі.
TikTok обійшов Facebook і став найпопулярнішим додатком у світі Фото: з вільного доступу
Про це свідчать дані звіту Nikkei Asia.
 
Як зазначається, раніше Facebook довгий час тримав лідерство, однак китайський додаток впевнено обійшов соцмережу Марка Цукерберга за кількістю завантажень. 
 
 
Зростання числа користувачів TikTok обумовлене поєднанням факторів, в тому числі глобальною пандемією коронавірусу, яка призвела до переходу на дистанційну роботу та навчання. В умовах самоізоляції додаток знайшов багато нових користувачів серед різних категорій населення та вікових груп, навіть літніх людей.
 
Крім цього, особливого інтересу до TikTok додало припинення переслідування соцмережі в США. Американський уряд за часів президентства Дональда Трампа заборонив TikTok і WeChat. Проте з приходом до влади Джо Байдена заборону скасували, що привело до припливу американських користувачів TikTok.
 
"В той час, як більшість платформ соціальних мереж продовжують боротися з проблемами конфіденційності та шифрування, TikTok, здається, розквітає навіть без цих елементів управління", - зазначає видання.
 
Варто зазначити, що друге місце рейтингу посідає Facebook, третє - WhatsApp, слідом йдуть Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest і Twitter.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2021 16:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.