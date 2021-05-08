TikTok тестує схожу на сторіз в інших соцмережах функцію
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Verge.
Зазначається, що TikTok Stories схожа на вже доступну функцію сторіз в інших соцмережах, таких як Instagram або Snapchat.
TikTok Stories з'являються на боковій панелі акаунта, а переглядати їх можна протягом доби після публікації.
Ба більше, інші користувачі також матимуть можливість реагувати та коментувати нові сторіз.
У компанії нову функцію вже охарактеризували як "новий спосіб взаємодії зі своїми шанувальниками".
"Нині ми експериментуємо з тим, як надати творцям додаткові формати для втілення їхніх творчих ідей у спільноту TikTok", - заявив речник компанії.
У соцмережі не розкрили ані терміни тестування, ані дату публічного запуску TikTok Stories.
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