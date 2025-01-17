TikTok виступить спонсором вечірки на честь інавгурації Трампа

Захід планують провести у неділю, 19 січня, — це день, коли в США мають офіційно заборонити TikTok.

TikTok стане головним спонсором інавгураційної вечірки новообраного президента США Дональда Трампа. Компанія витратить $50 тисяч.

Про це пише Politico з посиланням на організаторів заходу.

TikTok є головним спонсором недільного заходу, спонсорські внески варіюються від $10 000 до $50 000, серед інших спонсорів — компанія Kalshi, яка напередодні призначила Дональда Трампа-молодшого своїм стратегічним радником, та American Conservation Coalition.

Інавгураційну вечірку Трамп вирішив провести на честь інфлюенсерів, які допомогли йому поширити свої передвиборчі меседжі.

Вечірка, яка має офіційну назву Power 30 Awards, і відбудеться у центрі Вашингтона. Там також буде присутнім радник кампанії Трампа Алекс Брюсевіц, який виступить з основною промовою, консервативні інфлюенсери, такі як Брайс Голл і Роган ОʼХендлі.

Захід планують провести у неділю, 19 січня, — це день, коли в США мають офіційно заборонити TikTok. А інавгурація Трампа відбудеться наступного дня, 20 січня.

Нагадаємо, генеральний директор TikTok Шоу Цзі Чу планує відвідати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Той же хоче "зберегти" соцмережу від блокування у країні.

Як зазначає видання, новина про запрошення Шоу Цзі Чу з’явилася тоді, коли до заборони TikTok у США залишилося три дні. Соцмережу заблокують 19 січня - за день до інавгурації Трампа.