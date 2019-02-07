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ТКГ не погодила введення "хлібного перемир'я" і звільнення полонених через позицію Росії

"Сподіваємося, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланована на 17 липня, буде більш конструктивною"
Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні 2 липня не змогла узгодити введення "хлібного перемир'я" і звільнення полонених.
ТКГ не погодила введення "хлібного перемир Фото: twitter.com/BelarusMFA

"У зв'язку з позицією РФ не вдалося досягти жодного прогресу ні щодо впровадження "хлібного перемир'я", ні домовитися про звільнення утримуваних осіб", - повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер

Оліфер зазначила, що Україна погодилася на звільнення полонених у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" і висунула зустрічну пропозицію - прискорити процес, виконуючи формулу покроково. Процес встановлення осіб полонених триває.

Також обговорювалося питання демонтажу оборонних споруд біля Станиці Луганської. Вирішено протягом тижня узгодити графік знесення цих споруд, графік має узгодити СММ ОБСЄ.

"Сподіваємося, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську, запланована на 17 липня, буде більш конструктивною", - резюмувала Оліфер.

На першому засіданні ТКГ в "оновленому" складі сторони домовилися про розроблення нового механізму покрокового припинення вогню, обговорювалося також нібито зняття економічної блокади з ОРДЛО. За заявами, зробленими офіційними особами, Генпрокуратура завела три кримінальні провадження. Пізніше представники ТКГ спростували чутки про зняття блокади.

Нагадаємо, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що другий президент України Леонід Кучма досвідчений політик, але успіхи переговорного процесу щодо Донбасу в Тристоронньої контактній групі в Мінську залежать від Володимира Зеленського

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02 07 2019 22:41
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