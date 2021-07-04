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Токени замість обручок: американська пара знайшла альтернативу головним весільним атрибутам

Ребека Роуз зазначила, що їхні віртуальні обручки тепер існують на блокчейні, щоб усі бачили доказ їхнього зв’язку одне з одним
Молодята Ребека Роуз і Пітер Качергінський зі США на весіллі замість обручок обмінялися невзаємозамінними токенами (NFT), які тепер будуть прив'язані до їхніх блокчейн-акаунтів.
Токени замість обручок: американська пара знайшла альтернативу головним весільним атрибутам Фото: transkarpatia.net

"Більшість людей одружуються в місці релігійного культу, на пляжі або в горах. Пітер і я - не більшість людей. Ми одружилися за допомогою блокчейну", - написала Роуз, зазначає "Громадське".

Ребека Роуз зазначила, що їхні віртуальні обручки тепер існують на блокчейні, щоб усі бачили доказ їхнього зв’язку одне з одним.

Пітер і Ребека вибрали токени, оскільки їхні професії пов'язані з криптовалютою. Публічний обмін NFT пара здійснила відразу після традиційної єврейської церемонії.

Токени молодят називаються Tabaat, що в перекладі з івриту означає "кільце". Вони існують лише у двох примірниках. Ці NFT містять також весільні присяги та спеціально намальовану гіфку, що символізує одруження. І те й інше подружжя зможе подивитися в будь-який момент у спеціальному додатку.

"Блокчейн, на відміну від фізичних об'єктів, вічний. Розвиток цієї технології неможливо зупинити. Вона не піддається цензурі й не вимагає чийогось дозволу. Точно так само, як і любов. Що може бути романтичнішим?", - додала Роуз.

Ця історія насправді захоплює не технічними подробицями - більшість людей, мабуть, не вважають блокчейн романтичним. А тим, що двоє людей знайшли річ, якою обоє захоплювались, і ввели її у важливий момент своїх стосунків.

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07 04 2021 12:35
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