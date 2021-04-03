Спалену картину Бенксі продадуть за допомогою блокчейн-технології

Група колекціонерів мистецтва спалила картину британського художника Бенксі та вирішила її продати за допомогою блокчейн-технології, відомої як невзаємозамінний токен (NFT).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yahoo Finance.

Картина "Morons" (Дурні) з вартістю в близько 100 тисяч доларів, яка висміює колекціонерів мистецтва, була спалена в одному з районів Нью-Йорку. При цьому, сам Бенксі не має відношення до цієї події.

Зазначається, що після знищення картини, група створила невзаємозамінний токен, який буде виставлений на аукціон. Переможець отримає унікальний цифровий код, що ідентифікує роботу, і сертифікат справжності.

Гроші від продажу підуть на благодійність.

Зазначається, що Бенксі у минулому вже знищував свої картини. Так, його робота під назвою "Girl With Balloon" (Дівчина з повітряною кулькою) "самознищилася" одразу після того, як її продали на аукціоні Sotheby’s за 1,4 мільйона доларів США.

Як відомо, невзаємозамінні токени (NFT) - це особливий тип криптовалюти, який відрізняється від більшості криптовалют, таких як Zcash, та багатьох мережевих або службових токенів, які за своїм джерелом є взаємозамінними. Являє собою активи, які існують лише у власних криптосистемах.

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