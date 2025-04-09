Торговельна війна у розпалі: Китай вводить 84% мита для США
КНР оголосила, що підвищує мита на американські товари до 84% тим самим загостривши торгову війну.
Про це інформує агенція Bloomberg.
Китайські контрзаходи набудуть чинності вже завтра, 10 квітня, оголосили в китайському уряду.
Пекін ухвалив відповідне рішення після того, як набули чинності останні мита США, на тлі яких сукупний рівень мит, оголошених цього року, сягнув 104%.
Китайський експорт вже зіткнувся з митами, які були запроваджені кілька днів тому.
Також Китай додав шість компаній до списку ненадійних організацій, а 12 американських організацій - увійшли до списку осіб, які контролюють експорт.
Ф'ючерси на американські акції впали приблизно на 1,7% після того, як Китай оголосив про нові мита на американські товари. Акції в Європі впали більш ніж на 4%.
Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, Трамп запровадив 104% мита проти Китаю.