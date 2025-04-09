Торговельна війна у розпалі: Китай вводить 84% мита для США

Це стало відповіддю на тарифи, які були введені Вашингтоном.

КНР оголосила, що підвищує мита на американські товари до 84% тим самим загостривши торгову війну.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Китайські контрзаходи набудуть чинності вже завтра, 10 квітня, оголосили в китайському уряду.

Пекін ухвалив відповідне рішення після того, як набули чинності останні мита США, на тлі яких сукупний рівень мит, оголошених цього року, сягнув 104%.

Китайський експорт вже зіткнувся з митами, які були запроваджені кілька днів тому.

Також Китай додав шість компаній до списку ненадійних організацій, а 12 американських організацій - увійшли до списку осіб, які контролюють експорт.

Ф'ючерси на американські акції впали приблизно на 1,7% після того, як Китай оголосив про нові мита на американські товари. Акції в Європі впали більш ніж на 4%.