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Торговельна війна у розпалі: Китай вводить 84% мита для США

09 квітня 2025, 16:19
Торговельна війна у розпалі: Китай вводить 84% мита для США
Це стало відповіддю на тарифи, які були введені Вашингтоном.

КНР оголосила, що підвищує мита на американські товари до 84% тим самим загостривши торгову війну. 

Про це інформує агенція Bloomberg

Китайські контрзаходи набудуть чинності вже завтра, 10 квітня, оголосили в китайському уряду. 

Пекін ухвалив відповідне рішення після того, як набули чинності останні мита США, на тлі яких сукупний рівень мит, оголошених цього року, сягнув 104%. 

Китайський експорт вже зіткнувся з митами, які були запроваджені кілька днів  тому. 

Також Китай додав шість компаній до списку ненадійних організацій, а 12 американських організацій - увійшли до списку осіб, які контролюють експорт.

Ф'ючерси на американські акції впали приблизно на 1,7% після того, як Китай оголосив про нові мита на американські товари. Акції в Європі впали більш ніж на 4%.

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, Трамп запровадив 104% мита проти Китаю

 

 

митаКитайСША

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