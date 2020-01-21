ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонська компанія Toshiba до березня майбутнього року планує почати пропонувати своїм клієнтам технологію шифрування нового покоління.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Toshiba планує вивести на ринок технологію квантового шифрування
Компанія хоче вивести в комерційний обіг у США технологію квантового шифрування
ukrinform.ua
Про це повідомляє NHK World-Japan,передає УКРІНФОРМ.
Компанія хоче вивести в комерційний обіг у США технологію квантового шифрування.
Представники Toshiba вважають, що, як тільки швидкі квантові комп'ютери стануть реальністю, передача даних буде вкрай вразливою з точки зору безпеки.
У компанії говорять, що їх технологія шифрування буде повністю захищена від злому. Для передачі зашифрованих даних і ключа дешифрування технологія використовує світлові частинки фотони.
Нагадаємо, що компанія Amazon розробляє нову технологію, що дозволить розраховуватися в магазинах долонею.
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