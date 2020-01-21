Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Toshiba планує вивести на ринок технологію квантового шифрування

Компанія хоче вивести в комерційний обіг у США технологію квантового шифрування
Японська компанія Toshiba до березня майбутнього року планує почати пропонувати своїм клієнтам технологію шифрування нового покоління.
Toshiba планує вивести на ринок технологію квантового шифрування ukrinform.ua

Про це повідомляє NHK World-Japan,передає УКРІНФОРМ.

Компанія хоче вивести в комерційний обіг у США технологію квантового шифрування.

Представники Toshiba вважають, що, як тільки швидкі квантові комп'ютери стануть реальністю, передача даних буде вкрай вразливою з точки зору безпеки.

У компанії говорять, що їх технологія шифрування буде повністю захищена від злому. Для передачі зашифрованих даних і ключа дешифрування технологія використовує світлові частинки фотони.

Нагадаємо, що компанія Amazon розробляє нову технологію, що дозволить розраховуватися в магазинах долонею.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 01 2020 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.