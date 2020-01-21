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Amazon працює над технологією, що дозволить розраховуватися у магазинах долонею

Біометрична інформація, а також історія покупок користувачів буде зберігатися на сервері Amazon
Компанія Amazon розробляє нову технологію, що дозволить розраховуватися в магазинах долонею.
Amazon працює над технологією, що дозволить розраховуватися у магазинах долонею Фото: svit24.net

Як повідомляє The Wall Street Journal, пропонується розмістити спеціальні касові термінали, які будуть пов'язувати відбиток долоні людини з її рахунком у банку,передає УКРІНФОРМ.

Біометрична інформація, а також історія покупок користувачів буде зберігатися на сервері Amazon.

Amazon планує розмістити такі термінали у кав'ярнях, закладах швидкого харчування та інших місцях, де завжди великий потік людей.

Нагадаємо, що у Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання.

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21 01 2020 14:20
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