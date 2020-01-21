ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Amazon розробляє нову технологію, що дозволить розраховуватися в магазинах долонею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Amazon працює над технологією, що дозволить розраховуватися у магазинах долонею
Біометрична інформація, а також історія покупок користувачів буде зберігатися на сервері Amazon
Фото: svit24.net
Як повідомляє The Wall Street Journal, пропонується розмістити спеціальні касові термінали, які будуть пов'язувати відбиток долоні людини з її рахунком у банку,передає УКРІНФОРМ.
Біометрична інформація, а також історія покупок користувачів буде зберігатися на сервері Amazon.
Amazon планує розмістити такі термінали у кав'ярнях, закладах швидкого харчування та інших місцях, де завжди великий потік людей.
Нагадаємо, що у Франції в "чорну п'ятницю" біля логістичних центрів великих компаній проходять акції протестів кліматичних активістів проти надмірного споживання.
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21 01 2020 14:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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