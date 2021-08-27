ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонська корпорація Toshiba повідомила про прорив у квантовій криптографії після експерименту із застосуванням найбільш передової технології, яка використовує частинки світла для передачі інформації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Toshiba заявила про епохальне досягнення у квантовій передачі інформації
Стверджується, що це перший у світі такий експеримент
Фото: Toshiba
Про це повідомляє NHK.
За інформацією компанії, група дослідників з Toshiba і Клініки університету Тохоку застосувала квантову криптографію, щоб безпечно відправити і зберегти дані генома людини. Як відомо, ці дані є виключно конфіденційними з точки зору особистої інформації.
Вчені зашифрували величезні обсяги даних і передали їх у кілька локацій у межах комунікаційної мережі. Збереження в пам'яті і регенерація були виконані протягом 20-30 хвилин.
Метод групи є більш безпечним і менш дорогим, ніж звичні засоби, які зазвичай потребують дисків або плівки, йдеться в публікації.
Стверджується, що це перший у світі такий експеримент.
Читайте також: Toshiba заявляє про прорив у переробці вуглекислого газу
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 08 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Hubble показав розсіяне скупчення у сузір'ї Золота Риба
- ФОТО У грецькій печері екскурсії туристам проводить робот
- ФОТО Понад 125 тисяч світлин: марсохід NASA уже пів року досліджує Червону планету
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів