Toshiba заявила про епохальне досягнення у квантовій передачі інформації

Стверджується, що це перший у світі такий експеримент

Японська корпорація Toshiba повідомила про прорив у квантовій криптографії після експерименту із застосуванням найбільш передової технології, яка використовує частинки світла для передачі інформації.

За інформацією компанії, група дослідників з Toshiba і Клініки університету Тохоку застосувала квантову криптографію, щоб безпечно відправити і зберегти дані генома людини. Як відомо, ці дані є виключно конфіденційними з точки зору особистої інформації.

Вчені зашифрували величезні обсяги даних і передали їх у кілька локацій у межах комунікаційної мережі. Збереження в пам'яті і регенерація були виконані протягом 20-30 хвилин.

Метод групи є більш безпечним і менш дорогим, ніж звичні засоби, які зазвичай потребують дисків або плівки, йдеться в публікації.

Стверджується, що це перший у світі такий експеримент.