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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Toshiba заявила про епохальне досягнення у квантовій передачі інформації

Стверджується, що це перший у світі такий експеримент
Японська корпорація Toshiba повідомила про прорив у квантовій криптографії після експерименту із застосуванням найбільш передової технології, яка використовує частинки світла для передачі інформації.
Toshiba заявила про епохальне досягнення у квантовій передачі інформації Фото: Toshiba
Про це повідомляє NHK.
 
За інформацією компанії, група дослідників з Toshiba і Клініки університету Тохоку застосувала квантову криптографію, щоб безпечно відправити і зберегти дані генома людини. Як відомо, ці дані є виключно конфіденційними з точки зору особистої інформації.
 
Вчені зашифрували величезні обсяги даних і передали їх у кілька локацій у межах комунікаційної мережі. Збереження в пам'яті і регенерація були виконані протягом 20-30 хвилин.
 
Метод групи є більш безпечним і менш дорогим, ніж звичні засоби, які зазвичай потребують дисків або плівки, йдеться в публікації.
 
Стверджується, що це перший у світі такий експеримент.
 
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27 08 2021 14:58
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