Toshiba заявляє про прорив у переробці вуглекислого газу
Розробка від Toshiba шляхом електрохімічних реакцій перетворює вуглекислий газ на монооксид вуглецю - а вже він може бути сировиною для такої продукції як авіаційне пальне, повідомляє "Укрінформ".
Фото: Укрінформ
"Старший дослідник компанії Toshiba Кітагава Рета розповів, що ця технологія в поєднанні з енергетикою відновлюваних джерел стане ключем до досягнення вуглецевої нейтральності", - йдеться в повідомленні.
За даними NHK, на цей час пристрій може переробляти одну тонну двоокису вуглецю за рік. Однак творці планують створити більші моделі, здатні різко скоротити викиди на промислових та інших об'єктах.
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