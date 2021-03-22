Toshiba заявляє про прорив у переробці вуглекислого газу

За даними NHK, на цей час пристрій може переробляти одну тонну двоокису вуглецю за рік

Японська компанія Toshiba стверджує, що розробила пристрій, який має найвищу в світі швидкість переробки вуглекислого газу.

Розробка від Toshiba шляхом електрохімічних реакцій перетворює вуглекислий газ на монооксид вуглецю - а вже він може бути сировиною для такої продукції як авіаційне пальне, повідомляє "Укрінформ".

Фото: Укрінформ

"Старший дослідник компанії Toshiba Кітагава Рета розповів, що ця технологія в поєднанні з енергетикою відновлюваних джерел стане ключем до досягнення вуглецевої нейтральності", - йдеться в повідомленні.

За даними NHK, на цей час пристрій може переробляти одну тонну двоокису вуглецю за рік. Однак творці планують створити більші моделі, здатні різко скоротити викиди на промислових та інших об'єктах.

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