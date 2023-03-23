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Toshiba стане приватною компанією – The Wall Street Journal

23 березня 2023, 16:56
Toshiba стане приватною компанією – The Wall Street Journal
Фото: Toshiba
Японський концер Toshiba буде приданий компаніії Japan Industrial Partners за $15 млрд.

Це буде однією з найбільших угода між приватним і державним капіталами.

Повідомив The Wall Street Journal.

Японський промисловий концерн Toshiba Corp купить консорціум інвесторів на чолі з найбільшим в Японії фондом прямих інвестицій Japan Industrial Partners . Ціна угоди більше $15 млрд. Після її завершення компанія стане приватною.

Про це 147-річний компанія Toshiba об‘явила сьогодні в момент закриття ринку. 

Концерн із 20 компаній, включає в себе з групу Orix, Chubu Electric Power і виробника мікросхем Rohm.

The Wall Street Journal пише, що якщо угоду схвалять акціонери і регулятори, це знаменує завершення багаторічної нестабільності в Toshiba, яка колись була лідеромі японського корпоративного світу. На сьогодні компанія вже відмовилась від багатьох своїх відомих підрозділів: від виробництва ноутбуків і медичного обладнання.

В квітні цього року Toshiba оголосила про плани запросити в інвесторів пропозиції про варіанти реструктуризації. Приблизно за місяць до цього акціонери компанії відхилили план керівництва з розділення бізнесу на дві частини. Іноземні інвестори звернулися до компанії з проханням розглянути можливість продажу всієї компанії приватній інвестиційній фірмі.

Toshiba

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