Toshiba може стати приватною компанією за 22 мільярди доларів

Зараз учасники торгів обговорюють з акціонерами Toshiba діапазон цін до 7000 ієн за акцію, що до 27% надбавки до ціни акцій Toshiba в 5501 єн

Японська корпорація Toshiba отримала вісім початкових пропозицій щодо викупу компанії та дві пропозиції про злиття - учасники торгів розглядають можливість до 7 000 ієн (51,41 дол) за акцію.

Загальна сума угоди оцінюється у близько 22 млрд доларів.

У Toshiba заявили, що цього місяця отримали 8 початкових пропозицій щодо викупу та 2 - про злиття.

Зараз учасники торгів обговорюють з акціонерами Toshiba діапазон цін до 7000 ієн за акцію, що до 27% надбавки до ціни акцій Toshiba в 5501 єн ($40,7).

Акції конгломерату зросли на 6,5% у четвер, у порівнянні з падінням на 0,1% середнього показника Nikkei.

Зазначається, що ціна пропозиції, якщо вона буде остаточна, оцінюватиме Toshiba в $22 млрд, що є верхньою межею діапазону.