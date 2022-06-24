БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЯпонська корпорація Toshiba отримала вісім початкових пропозицій щодо викупу компанії та дві пропозиції про злиття - учасники торгів розглядають можливість до 7 000 ієн (51,41 дол) за акцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Toshiba може стати приватною компанією за 22 мільярди доларів
Зараз учасники торгів обговорюють з акціонерами Toshiba діапазон цін до 7000 ієн за акцію, що до 27% надбавки до ціни акцій Toshiba в 5501 єн
Фото: з вільних джерел
Загальна сума угоди оцінюється у близько 22 млрд доларів.
У Toshiba заявили, що цього місяця отримали 8 початкових пропозицій щодо викупу та 2 - про злиття.
Зараз учасники торгів обговорюють з акціонерами Toshiba діапазон цін до 7000 ієн за акцію, що до 27% надбавки до ціни акцій Toshiba в 5501 єн ($40,7).
Акції конгломерату зросли на 6,5% у четвер, у порівнянні з падінням на 0,1% середнього показника Nikkei.
Зазначається, що ціна пропозиції, якщо вона буде остаточна, оцінюватиме Toshiba в $22 млрд, що є верхньою межею діапазону.
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