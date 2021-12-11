Корпорація Toshiba розділиться на три незалежні компанії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Це рішення дозволить кожному бізнесу набагато більше концентруватися на власній специфіці та полегшить ухвалення рішень", - йдеться у заяві корпорації Toshiba, оприлюдненій у п’ятницю.
Toshiba сподівається завершити реорганізацію до другої половини 2023-го фінансового року. Також у заяві компанії йдеться про те, що розподіл мав на меті підвищити вартість акцій.
Повідомляється, що після виокремлення двох компаній Toshiba збереже 40,6% акцій у компанії з виробництва карт пам’яті Kioxia та долю в інших своїх дочірніх компаніях.
Джерела Reuters повідомляють, що стратегія розділення розроблялася п’ять місяців. Вперше про такий вихід заговорили після скандалу з фінансовими махінаціями, який відбувся у 2015 році та нашкодив репутації компанії. Тоді компанії вдалося зберегти свої статки лише завдяки закордонним інвесторам. Цього року корпорація нарешті подолала кризу через пандемію COVID-19 та збільшила дохід за другий квартал до $266 мільйонів.
Читайте також: PayPal купує японський сервіс розстрочки Paidy за 2,7 мільярда доларів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX відправила в космос чотирьох астронавтів, які проведуть на МКС пів року
- ВІДЕО У США розробили робота-швейцар
- ФОТО Першу модель комп'ютера Apple продали на аукціоні за $400 тисяч
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів