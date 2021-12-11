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Корпорація Toshiba розділиться на три незалежні компанії

Після виокремлення двох компаній Toshiba збереже 40,6% акцій у компанії з виробництва карт пам’яті Kioxia та долю в інших своїх дочірніх компаніях
Японська Toshiba Corp анонсувала плани розділитися на три незалежні фірми, виокремивши компанії, які займатимуться інфраструктурою та енергетикою.
Корпорація Toshiba розділиться на три незалежні компанії Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Це рішення дозволить кожному бізнесу набагато більше концентруватися на власній специфіці та полегшить ухвалення рішень", - йдеться у заяві корпорації Toshiba, оприлюдненій у п’ятницю.

Toshiba сподівається завершити реорганізацію до другої половини 2023-го фінансового року. Також у заяві компанії йдеться про те, що розподіл мав на меті підвищити вартість акцій.

Повідомляється, що після виокремлення двох компаній Toshiba збереже 40,6% акцій у компанії з виробництва карт пам’яті Kioxia та долю в інших своїх дочірніх компаніях.

Джерела Reuters повідомляють, що стратегія розділення розроблялася п’ять місяців. Вперше про такий вихід заговорили після скандалу з фінансовими махінаціями, який відбувся у 2015 році та нашкодив репутації компанії. Тоді компанії вдалося зберегти свої статки лише завдяки закордонним інвесторам. Цього року корпорація нарешті подолала кризу через пандемію COVID-19 та збільшила дохід за другий квартал до $266 мільйонів.

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12 11 2021 15:00
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