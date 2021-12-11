Корпорація Toshiba розділиться на три незалежні компанії

Після виокремлення двох компаній Toshiba збереже 40,6% акцій у компанії з виробництва карт пам’яті Kioxia та долю в інших своїх дочірніх компаніях

Японська Toshiba Corp анонсувала плани розділитися на три незалежні фірми, виокремивши компанії, які займатимуться інфраструктурою та енергетикою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Це рішення дозволить кожному бізнесу набагато більше концентруватися на власній специфіці та полегшить ухвалення рішень", - йдеться у заяві корпорації Toshiba, оприлюдненій у п’ятницю.

Toshiba сподівається завершити реорганізацію до другої половини 2023-го фінансового року. Також у заяві компанії йдеться про те, що розподіл мав на меті підвищити вартість акцій.

Повідомляється, що після виокремлення двох компаній Toshiba збереже 40,6% акцій у компанії з виробництва карт пам’яті Kioxia та долю в інших своїх дочірніх компаніях.

Джерела Reuters повідомляють, що стратегія розділення розроблялася п’ять місяців. Вперше про такий вихід заговорили після скандалу з фінансовими махінаціями, який відбувся у 2015 році та нашкодив репутації компанії. Тоді компанії вдалося зберегти свої статки лише завдяки закордонним інвесторам. Цього року корпорація нарешті подолала кризу через пандемію COVID-19 та збільшила дохід за другий квартал до $266 мільйонів.

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