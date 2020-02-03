Toyota інвестувала понад 400 млн доларів у китайського розробника безпілотних авто

Фінансування нового підприємства відбулося після того, як японський автовиробник вклав гроші в райдшерингову групу компаній

Японська автомобільна корпорація Toyota інвестувала понад 400 мільйонів доларів у китайський стартап Pony.ai, що займається виробництвом безпілотних автомобілів.

Зокрема, автовиробник витратив 462 мільйони доларів, у результаті чого ринкова капіталізація китайської фірми зросла до 3 мільярдів доларів, повідомляє "24 канал".

Toyota має власний підрозділ зі штучного інтелекту, більше відомий як Науково-дослідний інститут Toyota. Співробітники цього департаменту працюють над створенням власної технології для автоматизації процесу водіння.

Японський автовиробник, як і інші міжнародні компанії, не має змоги продавати безпілотні транспортні засоби в Китаї без наявності місцевих партнерів. Адже уряд КНР надає ліцензії на розроблення цифрових карт лише місцевим компаніям.

Фінансування нового підприємства відбулося після того, як японський автовиробник вклав гроші в райдшерингову групу компаній, до якої входять такі сервіси: Didi Chuxing, Grab і Uber. Toyota всіма шляхами намагається посилити свою присутність у Китаї.