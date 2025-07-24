Трамп фігурує у справі Епштейна — WSJ

За словами джерел, у "файлах Епштейна" також фігурують імена багатьох відомих особистостей, які поки що не розкриваються.

Ім'я президента США Дональд Трамп фігурує у файлах Міністерства юстиції, що стосуються покійного фінансиста і секс-злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляють The Wall Street Journal і The Guardain.

За словами джерел, у "файлах Епштейна" також фігурують імена багатьох відомих особистостей, які поки що не розкриваються.

Зазначено, що в травні генпрокурор повідомив Трампу про те, що було названо імена багатьох інших високопосадовців, але Мін'юст не планує публікувати будь-які додаткові документи, що пов'язані з розслідуванням.

Тим часом Конгрес викликав до суду співучасницю і подругу Епштейна Гіслен Максвелл, яка перебуває у в'язниці. Вона відбуває 20-річний термін за пособництво в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

У Білому домі вже відреагували на публікацію The Wall Street Journal, зазначивши, що це "ще одна фейкова новина".

"Це не більше ніж продовження фейкових новин, сфабрикованих демократами і ліберальними ЗМІ", - сказав прессекретар Трампа Стівен Чунг.

Йдеться про справу мільярдера Джефрі Епштейна, учасника й організатора світських тусовок і приятеля знаменитостей.

Фінансиста звинуватили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, за що його посадили до в'язниці. У 2019 році Епштейн наклав на себе руки у своїй камері.

Нагадаємо, у США спікер Палати представників Майк Джонсон скасував призначене на 24 липня голосування — щоб заблокувати голосування за резолюцію у справі покійного і засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна.

Трамп заявив про намір судитися з всесвітньо відомим виданням The Wall Street Journal і його власником Рупертом Мердоком. Крім того, він доручив генпрокурору США Пем Бонді почати розсекречення свідчень у кримінальній справі проти скандального фінансиста Джеффрі Епштейна.