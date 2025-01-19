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ПОЛІТИКА

Трамп готується до рекордної кількості указів у перші дні президентства

19 січня 2025, 11:15
Трамп готується до рекордної кількості указів у перші дні президентства
Фото: Great again
Він підкреслив, що планує підписати "рекордну" кількість указів.

Обраний президент Дональд Трамп планує у перший тиждень на посаді підписати "рекордну" кількість указів. Також його пріоритетами будуть мігранти і пожежі в Лос-Анджелесі.

Про це повідомив Трамп в інтерв'ю NBC News.

Трамп зазначив, що темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила, а також слово справедливість".

Він підкреслив, що планує підписати "рекордну" кількість указів. На запитання про те, чи йдеться про понад сотню указів, лідер сказав: "Ну, принаймні в цій категорії".

Також 47-й президент США планує відвідати Лос-Анджелес, де огляне збитки від лісових пожеж. За словами Трампа, депортація нелегальних іммігрантів буде для нього пріоритетом.

"Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, у яких містах, тому що ситуація змінюється. І не думаю, що ми хочемо говорити, у якому місті. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вигнати злочинців з нашої країни", - сказав політик.

Щодо заборони соцмережі TikTok у США, він допустив відтермінування її на 90 днів і додав, що оголосить рішення в понеділок, 20 січня.

"Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглянемо. 90-денне продовження - це те, що, схоже, буде зроблено, тому що це доречно. Ви знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися", - заявив Трамп.

Обраний американський президент Дональд Трамп ввечері у суботу, 18 січня, прибув до Вашингтона перед інавгурацією, яка відбудеться у понеділок, 20 січня.

Літак Трампа приземлився в аеропорту Даллеса 18 січня перед тим, як він попрямував до гольф-клубу Trump Sterling для запланованого на вечір свята і феєрверку. 

У Вашингтон Трамп, Меланія та їхній син Беррон вилетіли з міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида, поблизу Мар-а-Лаго, де його команда провела свій перехідний період після того, як Трамп виграв вибори.

У неділю, 19 січня, очікується, що Трамп візьме участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, а потім відправитися на мітинг на Capital One Arena у Вашингтоні. Після цього відбудеться приватна вечеря.

СШАДональд Трампзакон

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