Трамп каже, що "ймовірно" проведе дебати з Гарріс

Він вважає, що будь-які дебати повинні відбутися до початку дострокового голосування.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" проведе дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, проте він залишив можливість для того, щоб відмовитися від них.

Про це пише американська газета The Hill.

"Я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити", - заявив колишній президент США.

Він додав, що відповідь - так, мабуть, візьму участь у дебатах.

Трамп запевнив, що будь-які дебати повинні відбутися до початку дострокового голосування.

Проте він перерахував аргументи, чому він міг би не погодитися на дебати. Так, експрезидент вказав на своє лідерство в загальнонаціональних опитуваннях і опитуваннях у ключових штатах, хоча наразі вони свідчать про наближеність їхніх позицій з Гарріс.

"Відповідь - так, але я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити. Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини... Вони збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC", - резюмував Трамп.

Минулого тижня FOX News запропонував себе майданчиком для дебатів Трампа і Гарріс.