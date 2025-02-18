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Трамп налаштований діяти "дуже швидко" щодо України – Волтц

18 лютого 2025, 21:37
Трамп налаштований діяти
Фото: з відкритих джерел
Він приділяє увагу спілкуванню з Президентом України Володимиром Зеленським.

Американський президент Дональд Трамп має намір "дуже швидко" просувати процес переговорів про припинення війни і встановлення миру в Україну і робить для цього всі кроки, що сприятимуть процесу врегулювання.

Про йдеться в заяві радника з питань нацбезпеки США Майка Волтца. 

"Президент Трамп налаштований діяти дуже швидко. Щойно у нас була телефонна розмова з главою держави, перша за багато років, і ось ми – менш ніж за тиждень – зустрічаємося на вищому рівні уряду США та росії", - заявив Волтц.

За його словами, усі кроки з боку американського президента сприятимуть просуванню переговорів.

Волтц додав, що Трамп приділяє увагу спілкуванню з Президентом України Володимиром Зеленським, нагадавши про останню телефонну розмову двох лідерів.

Сьогодні у Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії.
Пізніше Принц Саудівської Аравії заявив, що Ер-ріяд хотів присутності українців на переговорах, а США і росія були проти.

 

СШАвійна в Україні

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