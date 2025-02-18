Трамп налаштований діяти "дуже швидко" щодо України – Волтц

Він приділяє увагу спілкуванню з Президентом України Володимиром Зеленським.

Американський президент Дональд Трамп має намір "дуже швидко" просувати процес переговорів про припинення війни і встановлення миру в Україну і робить для цього всі кроки, що сприятимуть процесу врегулювання.

Про йдеться в заяві радника з питань нацбезпеки США Майка Волтца.

"Президент Трамп налаштований діяти дуже швидко. Щойно у нас була телефонна розмова з главою держави, перша за багато років, і ось ми – менш ніж за тиждень – зустрічаємося на вищому рівні уряду США та росії", - заявив Волтц.

За його словами, усі кроки з боку американського президента сприятимуть просуванню переговорів.

Волтц додав, що Трамп приділяє увагу спілкуванню з Президентом України Володимиром Зеленським, нагадавши про останню телефонну розмову двох лідерів.

Сьогодні у Саудівській Аравії розпочалися переговори делегацій США та росії.

Пізніше Принц Саудівської Аравії заявив, що Ер-ріяд хотів присутності українців на переговорах, а США і росія були проти.