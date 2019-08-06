Трамп назвав Місяць частиною Марсу

Президент США Дональд Трамп назвав Місяць частиною Марса.

Американський лідер закликав NASA припинити говорити про польоти на Місяць і зосередитися на більш масштабних програмах, таких як політ на Марс, уточнивши, що Місяць є його частиною.

"Незважаючи на всі гроші, які ми витрачаємо, NASA не повинно говорити про політ на Місяць - ми зробили це 50 років тому. Вони повинні бути зосереджені на набагато більших речах, які ми робимо, в тому числі на Марсі (частиною якого є Місяць)", - написав президент США на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

Користувачі соцмережі висміяли висловлювання американського лідера: "7 червня 2019 року. День, коли Місяць став частиною Марса", "Ми вибрали в президенти хлопця, який знає астрономію гірше мого чотирирічного сина". Деякі користувачі спробували пояснити Трампу різницю між Місяцем і Марсом в картинках. "Я знаю, що читання - це не зовсім твоє, тому ось трохи картинок! Ось ця червона кругла штука - Марс. Біла кругла штука менша - це Місяць", - написав користувач.

Нагадаємо, що NASA збирається запустити на Марс перший корабель з екіпажем у 2033 році. За розрахунками, шлях в одну сторону займе близько 8 місяців, через що в замкнутому просторі корабля можуть виникати конфлікти, і вчені задумалися про те, як їх долати. Зокрема, в NASA вирішили зайнятись пошуком коміків.