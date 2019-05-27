Трамп почне переговори з Іраном тільки за певних умов
"Прем'єр-міністр (Японії - ред.) вже говорив зі мною про це (переговори з Тегераном - ред.), і я вірю, що Іран хотів би поговорити. І якщо вони хотіли б поговорити, ми б теж цього хотіли. Подивимося, що вийде... ніхто не хоче, щоб відбувалися жахливі речі, особливо я", - заявив президент США Дональд Трамп в ході свого візиту в Японію, інформує "Укрінформ" з посиланням на The Guardian.
"Я знаю, що у прем'єр-міністра і Японії дуже хороші відносини з Іраном, тому ми подивимося, що буде" , - відзначив він.
25 травня президент США Трамп прибув з візитом до Японії, де перебуватиме до 28 травня.
Як відомо, напруженість у відносинах між Вашингтоном і Тегераном виникла на тлі виходу США з ядерного угоди Ірану минулого року.
Нагадаємо, що 15 травня Іран офіційно перестає виконувати зобов'язання за ядерною угодою, та напередодні Іран відмовився від частини зобов'язань щодо ядерної угоди.
Читайте також: Північна Корея звинуватила США в провалі саміту в Ханої
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент