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Трамп почне переговори з Іраном тільки за певних умов

США почнуть переговори з Іраном, якщо влада Тегерана сама цього захоче
Трамп також наголосив, що ставиться з інтересом до ідеї японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе відвідати Іран для пом'якшення напруженості між Вашингтоном і Тегераном.
Трамп почне переговори з Іраном тільки за певних умов Фото: apnews.com

"Прем'єр-міністр (Японії - ред.) вже говорив зі мною про це (переговори з Тегераном - ред.), і я вірю, що Іран хотів би поговорити. І якщо вони хотіли б поговорити, ми б теж цього хотіли. Подивимося, що вийде... ніхто не хоче, щоб відбувалися жахливі речі, особливо я", - заявив президент США Дональд Трамп в ході свого візиту в Японію, інформує "Укрінформ" з посиланням на The Guardian.

"Я знаю, що у прем'єр-міністра і Японії дуже хороші відносини з Іраном, тому ми подивимося, що буде" , - відзначив він.

25 травня президент США Трамп прибув з візитом до Японії, де перебуватиме до 28 травня.

Як відомо, напруженість у відносинах між Вашингтоном і Тегераном виникла на тлі виходу США з ядерного угоди Ірану минулого року.

Нагадаємо, що 15 травня Іран офіційно перестає виконувати зобов'язання за ядерною угодою, та напередодні  Іран відмовився від частини зобов'язань щодо ядерної угоди

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27 05 2019 11:27
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