Трамп не прийшов на кліматичну панель саміту G7
Його стілець за столом переговорів залишився порожнім. США були представлені на рівні "представника адміністрації високого рангу", повідомляє Associated Press.
Відсутність Трампа пояснили тим, що він проводив двосторонні зустрічі з представниками Німеччини та Індії. При цьому канцлер ФРН Анґела Меркель встигла на кліматичну сесію. На брифінгу з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді Трампа запитали, чи йде він на сесію, і він відповів, що це його наступна зупинка. У залі переговорів він так і не з'явився.
Президент Франції Еммануель Макрон не став звертати на це особливу увагу. При цьому він запевнив, що в нього була "довга, плідна і винятково позитивна" розмова з Трампом з приводу ситуації в Амазонії і міжнародних зусиль, необхідних для відновлення постраждалих лісів.
Генсек ООН Антоніо Гутерріш, який був присутній на панелі, висловив надію, що американці будуть боротися зі зміною клімату, навіть якщо їхній президент цього робити не хоче.
AP відзначає, що країни "Великої сімки" в понеділок пообіцяли виділити 20 млн доларів на боротьбу з пожежами в дощових лісах Бразилії. Це радше символічний жест, покликаний звернути увагу світу на проблему.
Нагадаємо, що Трамп посварився з лідерами G7 через Росію.
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