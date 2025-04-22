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ПОЛІТИКА

Трамп обіцяє представити мирний план для України з участю європейських військ

22 квітня 2025, 12:07
Трамп обіцяє представити мирний план для України з участю європейських військ
Деталі буде оприлюднено протягом найближчих трьох днів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями оприлюднить свій "мирний план" щодо України – зокрема, там будуть пункти про перебування в Україні європейських військ. Європейські "сили стійкості" мають стати запорукою безпеки.

Про це пише The New York Post. 

"Деталі буде оприлюднено протягом найближчих трьох днів. Я добре спілкувався з українською, російською стороною… подивимось, як воно спрацює", – сказав Трамп журналістам.

Тим часом один з представників адміністрації Трампа повідомив, що розгортання європейського контингенту – так званих сил стійкості – має стати "частиною гарантій безпеки, яких прагнуть українці". Посадовець висловив сподівання, що такі гарантії будуть отримані, проте зауважив, що це – "складна частина" плану.

Самі Сполучені Штати теж можуть бути залучені до врегулювання в Україні – проте не фізичною присутністю, а "як фінансова сила, разом з третьою стороною". Такою "третьою стороною" може стати "країна, що не входить до НАТО".

Взагалі, деталі трампівського плану ще не узгоджені остаточно, тому точні терміни втілення цього плану в життя наразі не називаються. Одне з джерел видання стверджує, що Україна нібито готова визнати фактичну окупацію 20% своєї території "де факто", – проте не йдеться про визнання "де юре".

Раніше ми писали, що російський диктатор владімір путін вперше за час повномасштабної війни рф проти України запропонував провести прямі переговори між Києвом та москвою.

Дональд Трамп заявив, що існують "дуже хороші" шанси, що Київ і москва можуть укласти певну "мирну угоду" вже цього тижня. 

війнаДональд Трампмирний план

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