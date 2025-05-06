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ПОЛІТИКА

Трамп: Падіння цін на нафту може змусити росію домовлятися про мир

06 травня 2025, 10:07
Трамп: Падіння цін на нафту може змусити росію домовлятися про мир
Він говорить про "хорошу позицію для врегулювання" війни.

Президент США Дональд Трамп вважає, що зниження світових цін на нафту суттєво ускладнює економічну ситуацію для росії й може стати вирішальним фактором у досягненні мирної угоди з Україною.

Про це він заявив журналістам у Білому домі, зазначивши, що москва і Київ нібито однаково зацікавлені у врегулюванні конфлікту.

"Я думаю, що при нинішній ціні на нафту ми знаходимося в хорошій позиції для врегулювання, ‒ сказав Трамп у понеділок. ‒ Вони хочуть врегулювання, Україна хоче врегулювання. Якби я не був президентом, ніхто б не домовлявся".

За даними Bloomberg, у понеділок вартість американської нафти марки West Texas Intermediate знизилася до $57,21 за барель, що майже на 27% нижче, ніж на початку президентства Трампа. Зниження цін пов’язане з рішенням ОПЕК збільшити видобуток, попри прогнози щодо зменшення попиту на тлі торговельних суперечок, ініційованих адміністрацією Трампа.

Президент неодноразово закликав країни-члени ОПЕК нарощувати обсяги видобутку, вважаючи це ефективним засобом економічного тиску на кремль. Він переконаний, що падіння нафтових доходів росії може сприяти завершенню війни. Паралельно в адміністрації обговорюють можливість нових санкцій та інших інструментів для посилення тиску на москву, якщо дипломатичне врегулювання затягуватиметься.

Очікується, що Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об’єднані Арабські Емірати, що може стати частиною ширшої стратегії щодо енергетичного стримування росії. Водночас Європейський Союз готує пропозицію про заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року, що також має зменшити енергетичну залежність від рф.

Попри зовнішньополітичні вигоди, падіння цін на нафту створює ризики для енергетичного сектору США. Зниження вартості може зробити деякі внутрішні нафтові проєкти економічно невигідними. Водночас Трамп продовжує підтримувати збільшення видобутку, повторюючи свій заклик: "Бурити, крихітко, бурити".

війнанафтасанкціїДональд Трамп

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