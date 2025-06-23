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ПОЛІТИКА

Трамп підтвердив знищення ядерних об'єктів в Ірану

23 червня 2025, 10:58
Трамп підтвердив знищення ядерних об'єктів в Ірану
Фото: apnews.com
Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що збитки від удару ще оцінюють.

Президент США Дональд Трамп спростував слова іранських посадовців, які применшувати масштаб наслідків від американських ударів. Він заявив, що «знищення» є точним описом результату атаки на ядерні обʼєкти в Ірані.

"Супутникові знімки показали, що всі ядерні об’єкти в Ірані зазнали монументальних руйнувань. Слово «знищення» цілком доречне! Біла споруда, яку видно на знімках, глибоко вбудована в скелю — навіть її дах розташований значно нижче рівня землі та повністю захищений від полум’я. Найбільших ушкоджень зазнали підземні частини об’єкта. Влучання було точним!" — написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану "знищені". Тим часом міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що збитки від удару ще оцінюють.

"Усі наші високоточні боєприпаси влучили туди, куди ми хотіли, і мали бажаний ефект", — наголошував міністр.

Напередодні, 22 червня, Піт Гегсет також казав, що операція не була спрямована проти режиму в Ірані.

Водночас Дональд Трамп зробив допис, у якому запитав: "Якщо нинішній іранський режим не здатний ЗРОБИТИ ІРАН ​​ЗНОВУ ВЕЛИКИМ, чому б не змінити режим???".

Наслідки від ударів зазвичай оцінюють аналітики розвідки та розвідувальні команди, які використовують дані з дронів, супутників, радарів або наземних звітів.

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вважає, що наразі неможливо оцінити збитки, завдані ядерному об’єкту у Фордо.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки в ніч на дев’ятий день війни між Ізраїлем та Іраном здійснили масований авіаудар по трьох ключових ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанзу та Ісфагану.

Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

ІранДональд Трампядерні об'єкти

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