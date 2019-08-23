Трамп пообіцяв відповісти на введення Китаєм мит для американських товарів
"Наша країна нерозумно втрачала трильйони доларів через Китай багато років. Вони крали нашу інтелектуальну власність на мільярди доларів щороку, і вони хочуть продовжувати робити це. Я не дозволю цьому статися", - написав Трамп у Твіттері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нам не потрібен Китай. Відверто кажучи, нам було б набагато краще без них. Китай заробляв на Штатах і крав у нас рік за роком, і цьому треба покласти край", - заявив Трамп.
Він зазначив, що американським компаніям наказано негайно почати шукати альтернативи Китаю, зокрема, повертати бізнес і виробництво в США.
"Я оголошу про заходи у відповідь сьогодні вдень", - написав Трамп.
Як повідомлялося, Китай має намір ввести нові мита в два етапи, з 1 вересня і з 15 грудня 2019 року.
Крім того, влада КНР введе 5% мито на поставки соя-бобів і нафти зі Сполучених Штатів з наступного місяця і поверне 25% мито на американські автомобілі з 15 грудня.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести 10% мита на товари китайського імпорту вартістю $ 300 млрд на рік з 1 вересня. Після цього міністерство торгівлі внесло корективи і оголосило, що введення мита на низку товарів буде відкладено до 15 грудня. Відповідно, китайські дії є дзеркальною відповіддю на заходи Вашингтона.
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