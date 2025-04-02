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ПОЛІТИКА

Трамп позбавляє українців надії на повернення додому – FT

02 квітня 2025, 14:16
Трамп позбавляє українців надії на повернення додому – FT
Фото: з вільного доступу
Адміністрація Трампа неодноразово демонструвала байдужість до долі українців.

Президент США Дональд Трамп своєю політикою щодо росії і України змінює життя тисяч українських біженців, позбавляючи їх надії на повернення на батьківщину.

Як повідомляє Financial Times, його адміністрація неодноразово демонструвала байдужість до долі українців, зокрема відмовляючи в підтримці територіальних претензій України та не визнаючи росію агресором.

Катерина, одна з переселенок, що залишила окупований Мелітополь три роки тому, втрачає надію на зустріч із рідними. Вона стверджує, що переговори Трампа з росією ставлять під загрозу майбутнє українських територій, включаючи окуповані райони. "Ми не сподіваємось побачити своїх батьків найближчим часом", — каже вона.

Максим, який також залишив Мелітополь через окупацію, зазначає, що навіть якщо Україна досягне компромісу з росією, для переселенців єдиним прийнятним результатом буде доступ до своїх домівок і майна. "Незалежно від того, чим закінчаться ці переговори, для нас єдиний вихід — повернутися додому", — заявляє він.

Тим часом, згідно з даними опитувань Київського міжнародного інституту соціології, частка українців, готових до територіальних поступок для досягнення миру, зросла до 39%. Проте більшість все ще категорично проти компромісів з росією, переконані в необхідності справедливості для всіх, хто постраждав від агресії.

Переселенці з тривогою спостерігають за розвитком подій, адже більшість з них все ще сподівається на можливість повернення. Однак за словами Олени, яка залишила свій дім на окупованій території, нинішня ситуація змушує багатьох з них ставити питання: "За що тоді загинули люди?"

Нагадаємо,  кремль не прийняв останні пропозиції Вашингтону про 30-денне припинення вогню, на які погодився Київ. У москві почали висувати власні сценарії завершення війни, що неприйнятні для української сторони та є фактично капітуляцією.

Нагадаємо, Трамп розлютився затягуванням росією переговорів та не виключив запровадження додаткових тарифів у розмірі 25-50% для покупців російської нафти.

війнаДональд Трампбіженціпереговори з рф

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