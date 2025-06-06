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ПОЛІТИКА

Трамп розкритикував Зеленського після атаки українських дронів на росію— The Atlantic

06 червня 2025, 08:42
Трамп розкритикував Зеленського після атаки українських дронів на росію— The Atlantic
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За словами радників і чиновників з оточення Трампа, колишній президент США давно скептично ставиться до Володимира Зеленського.

Атака українських дронів по аеродромах у глибині росії розпалила старе невдоволення Дональда Трампа президентом Володимиром Зеленським. У Білому домі знову постало питання, чи варто США й надалі підтримувати Україну

Про це повідомляє The Atlantic.

Дійсно, нещодавня атака українських дронів на аеродроми в росії викликала гучну реакцію у США. Там заявили, що цей удар може ескалювати конфлікт та підштовхнути світ до Третьої світової війни. 

Як повідомляють американські ЗМІ, попри вражаючий ефект і позитивну оцінку в Україні, Дональд Трамп приватно висловив гнів через цю атаку та озвучив сумнів у доцільності подальшої підтримки Києва.

За словами радників і чиновників з оточення Трампа, колишній президент США давно скептично ставиться до Володимира Зеленського.

Трамп був вражений зухвалістю ударів і зазначив, що це було зайво провокативною, особливо на тлі можливих переговорів, які планувалися у Стамбулі.

Він висловив думку, що Зеленському було б краще зосередитися на переговорах між Україною та росією у Стамбулі, а не приймати рішення, що поглиблюють конфлікт.

Більше того, в Білому домі неодноразово звучало, що Президент України Володимир Зеленський занадто емоційний і "може втягнути світ у Третю світову. Саме тому протягом усієї війни Трамп називав Зеленського "поганим хлопцем" і "гарячою головою".

Після атаки по аеродромах рф, Трамп почав обговорення варіантів "переформатування" американської стратегії. Серед них — можливе скорочення фінансування України, нові обмеження на військову допомогу або навіть дипломатичний тиск на Київ для примусу до переговорів із кремлем. Водночас, за словами джерел, Трамп був вражений «зухвалістю» атаки, але впевнений: такі дії не наближають мир, а лише підвищують ризики глобальної ескалації.

Дональд ТрампаеродромВолодимир Зеленський

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