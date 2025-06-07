Трамп стверджує, що Україна дала путіну привід для війни

Атака по аеродромах, на його думку, спричинила відповідь москви.

Трамп заявив, що атакою на російські аеродроми Україна дала москві привід "розбомбити їх до біса". Так він прокоментував російський удар по Україні минулої ночі.

Про це повідомляє Reuters.

На запитання про те, як спецоперація СБУ "Павутина" проти російської стратегічної авіації вплинула на характер війни, глава Білого дому зазначив, що попереджав Київ про "удар помсти".

"Ну, вони дали путіну привід втрутитися і вчинити масовану атаку минулої ночі. Мені це (удари по аеродромах рф - ред.) не сподобалося. Коли я це побачив, я сказав: ось воно, тепер буде удар (помсти. - ред.)", - сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Він також висловив сподівання, що росія не зупинятиме переговори з Україною щодо врегулювання війни.

Внаслідок комбінованої атаки по містах України більш ніж 400 безпілотниками та більш як 40 ракетами вночі та зранку в п’ятницю, загинули щонайменше восьмеро людей.