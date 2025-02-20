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ПОЛІТИКА

Трамп тисне на Київ більше, ніж на кремль, щоб досягти угоди – WSJ

20 лютого 2025, 21:55
Трамп тисне на Київ більше, ніж на кремль, щоб досягти угоди – WSJ
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
"Поки що дивним є те, що Трамп, схоже, хоче "мирної" угоди більше, ніж путін".

Одним із викликів в епоху Трампа є розрізнення того, коли президент привертає до себе увагу, а коли його висловлювання свідчать про реальну зміну політики та пріоритетів. Риторична атака президента Трампа на Україну в останні дні, схоже, належить до останніх, і, можливо, це ознака майбутнього жахливого врегулювання.

Як відомо, вчора Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".  Але єдиним диктатором у цій війні є путін, який труїть росіян-вигнанців на чужій землі та засилає опонентів до арктичних таборів.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Трамп також може думати, що може налаштувати українців проти Зеленського. Але іронія полягає в тому, що різкі заяви Трампа можуть мати протилежний ефект, особливо якщо українці побачать, що Зеленський виступає проти поганої угоди, нав'язаної їм американо-російським пактом, який не містить жодних надійних гарантій безпеки від майбутніх російських мародерських дій", — пишуть в газеті.

Угода, яка дорівнює капітуляції України, стане ударом по американській могутності, який пошириться на Тихоокеанський регіон і Близький Схід. Це буде повною протилежністю обіцянкам Трампа відновити золотий вік престижу США і світового спокою.

"Поки що дивним є те, що Трамп, схоже, хоче "мирної" угоди більше, ніж путін, а це є протилежністю важелю впливу в будь-яких переговорах. Трамп хоче мати можливість стверджувати, що він приніс мир, як і обіцяв коли був кандидатом в президенти, але застережливим прикладом для нього є Джо Байден", — повідомляє редакційна колегія.

Президент Байден намагався відмежуватися від Афганістану, але його відступ лише запустив ланцюг глобальних криз, які визначили його президентство. Байден намагався подати виведення військ як успіх з погляду військової логістики, але суспільство не повірило в це. Американці можуть відреагувати подібним чином, якщо побачать перемогу росії й усвідомлять, що це зовсім не той мир, на який вони розраховували.

"Краща стратегія, ніж завдання ударів по Україні, — це дати зрозуміти путіну, яка зброя і який тиск чекає на нього, якщо він не припинить війну і не погодиться на довготривалий мир. Наразі відчайдушне прагнення Трампа укласти угоду є ризиком для України, Європи, інтересів США і його власного президентства", — підсумували в газеті.

Раніше ми писали,що кремль у захваті від заяв Трампа про Україну та шукає вигоду.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампугодаВолодимир Зеленський

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