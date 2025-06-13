Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп закликав Іран до нової ядерної угоди – Bloomberg

13 червня 2025, 14:33
Трамп закликав Іран до нової ядерної угоди – Bloomberg
Фото: ap.org
Він додав, що США виробляють "найсмертоноснішу зброю у світі" й вона є в розпорядженні Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп опублікував нову заяву на тлі атак Ізраїлю проти Ірану, закликавши Тегеран укласти нову ядерну угоду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Глава Білого дому застеріг Тегеран, що наслідки відмови від угоди будуть "значно  гіршими за будь-які очікування".

"Я давав Ірану шанс за шансом для укладання угоди. Я сказав їм рішуче: “Просто зробіть це”, але як би вони не намагалися, як би не наближалися до мети, вони просто не змогли цього зробити", — написав президент США у своїй соцмережі.

Він додав, що США виробляють "найсмертоноснішу зброю у світі" й вона є в розпорядженні Ізраїлю.

"Я сказав їм (Ірану - ред.), що буде значно гірше, ніж усе, що вони знають, чекають або їм казали; що Сполучені Штати виробляють найкраще і найсмертоносніше військове обладнання у світі, і що Ізраїль має його багато, і матиме ще більше — і вони (Ізраїль - ред.)  знають, як його використовувати", - заявив Трамп.

Американський президент попередив, що наступні заплановані атаки проти Ірану можуть бути ще сильнішими.

"Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили сміливо, але вони не знали, що станеться. Тепер вони всі мертві, і буде тільки гірше! Вже було багато смертей та руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими", - написав глава Білого дому.

Трамп заявив, що Іран повинен укласти угоду, “щоб врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія”. 

"Досить смертей, досить руйнувань. Просто зробіть це, доки не стало пізно", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, після масштабних ізраїльських авіаударів по ядерних та військових об’єктах Ірану, офіційний Тегеран оголосив про відмову від участі у запланованих на 15 червня переговорах із США щодо ядерної програми.

ІзраїльІранДональд Трампядерна угода

Останні матеріали

Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Політика
Дві жорстокі дуелі. Зеленський проти путіна, Трамп проти Конституції – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 червня 2025, 15:44
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Політика
Афериста, якого забракували BND та Мосад, прийняла москва. Як пропагандист Фідеш працює на російську розвідку – Telex та Direkt36
Переклад iPress – 13 червня 2025, 12:05
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Політика
Мерц призначає керівником німецької розвідки посла в Україні. Це відбувається на тлі заяв, що росія готується випробувати статтю 5 НАТО – Spiegel і The Times
Переклад iPress – 12 червня 2025, 15:01
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Політика
Стратегічний оборонний огляд Великої Британії робить правильні висновки з досвіду України. Проте досі покладається на США – Chatham House
Переклад iPress – 12 червня 2025, 11:29
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Політика
Трамп оголошує сумнівні надзвичайні ситуації. Мета – узурпувати владу – New York Times та The Guardian
Переклад iPress – 12 червня 2025, 08:52
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється