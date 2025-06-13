Трамп закликав Іран до нової ядерної угоди – Bloomberg

Він додав, що США виробляють "найсмертоноснішу зброю у світі" й вона є в розпорядженні Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп опублікував нову заяву на тлі атак Ізраїлю проти Ірану, закликавши Тегеран укласти нову ядерну угоду.

Про це повідомляє Bloomberg.

Глава Білого дому застеріг Тегеран, що наслідки відмови від угоди будуть "значно гіршими за будь-які очікування".

"Я давав Ірану шанс за шансом для укладання угоди. Я сказав їм рішуче: “Просто зробіть це”, але як би вони не намагалися, як би не наближалися до мети, вони просто не змогли цього зробити", — написав президент США у своїй соцмережі.

Він додав, що США виробляють "найсмертоноснішу зброю у світі" й вона є в розпорядженні Ізраїлю.

"Я сказав їм (Ірану - ред.), що буде значно гірше, ніж усе, що вони знають, чекають або їм казали; що Сполучені Штати виробляють найкраще і найсмертоносніше військове обладнання у світі, і що Ізраїль має його багато, і матиме ще більше — і вони (Ізраїль - ред.) знають, як його використовувати", - заявив Трамп.

Американський президент попередив, що наступні заплановані атаки проти Ірану можуть бути ще сильнішими.

"Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили сміливо, але вони не знали, що станеться. Тепер вони всі мертві, і буде тільки гірше! Вже було багато смертей та руйнувань, але ще є час покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими", - написав глава Білого дому.

Трамп заявив, що Іран повинен укласти угоду, “щоб врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія”.

"Досить смертей, досить руйнувань. Просто зробіть це, доки не стало пізно", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, після масштабних ізраїльських авіаударів по ядерних та військових об’єктах Ірану, офіційний Тегеран оголосив про відмову від участі у запланованих на 15 червня переговорах із США щодо ядерної програми.