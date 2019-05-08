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Трамп запропонував ввести смертну кару за злочини на ґрунті расизму

"Одноголосно наша нація повинна засудити расизм, фанатизм і перевагу білих. Ненависті немає місця в Америці. Ненависть спотворює розум, руйнує серце і пожирає душу"
Президент США Дональд Трамп після трьох масових розстрілів у США засудив "расизм, ненависть і перевагу білих" і закликав Мін'юст країни розробити законопроект про введення смертної кари за такі злочини.
Трамп запропонував ввести смертну кару за злочини на ґрунті расизму Фото: apnews.com

"Одноголосно наша нація повинна засудити расизм, фанатизм і перевагу білих. Ненависті немає місця в Америці. Ненависть спотворює розум, руйнує серце і пожирає душу", - сказав Трамп, повідомляє агентство Reuters.

Президент закликав до проведення реформ щодо контролю над психічним здоров'ям, припинення прославлення насильства в суспільстві і смертної кари для тих, хто стоїть за розстрілами.

"Доручаю Міністерству юстиції запропонувати законопроект, що забезпечує смертну кару тим, хто скоює злочини на ґрунті ненависті і масові вбивства", - заявив глава держави.

За словами Трампа, смертна кара в таких випадках повинна бути виконана швидко, рішуче і без багаторічних непотрібних затримок".

Нагадаємо, що жертвами стрілянини в американських штатах Техас і Огайо стали 30 осіб, понад 40 отримали поранення. У зв'язку з масовою загибеллю людей в країні оголошено триденну жалобу.

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