Трамп запропонував ввести смертну кару за злочини на ґрунті расизму
"Одноголосно наша нація повинна засудити расизм, фанатизм і перевагу білих. Ненависті немає місця в Америці. Ненависть спотворює розум, руйнує серце і пожирає душу", - сказав Трамп, повідомляє агентство Reuters.
Президент закликав до проведення реформ щодо контролю над психічним здоров'ям, припинення прославлення насильства в суспільстві і смертної кари для тих, хто стоїть за розстрілами.
"Доручаю Міністерству юстиції запропонувати законопроект, що забезпечує смертну кару тим, хто скоює злочини на ґрунті ненависті і масові вбивства", - заявив глава держави.
За словами Трампа, смертна кара в таких випадках повинна бути виконана швидко, рішуче і без багаторічних непотрібних затримок".
Нагадаємо, що жертвами стрілянини в американських штатах Техас і Огайо стали 30 осіб, понад 40 отримали поранення. У зв'язку з масовою загибеллю людей в країні оголошено триденну жалобу.
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