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Трамп звинувачує Україну у зриві угоди щодо надр

20 лютого 2025, 09:23
Трамп звинувачує Україну у зриві угоди щодо надр
Фото: EPA/UPG
За його словами, Європа дає гроші під гарантії та отримує кошти назад.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Київ зірвав угоду про рідкісноземельні корисні копалини.

Про це він сказав під час виступу в Маямі. 

Трамп оголосив, що ця угода була потрібна для того, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України гроші.

За його словами, Вашингтон витратив на підтримку України "на $200 млрд більше, ніж Європа". 

Американський лідер зазначив, що Європа дає гроші під гарантії та отримує кошти назад, "це форма позики". 

Тоді як США "просто віддають гроші", не отримуючи нічого назад, додав він. 

"Сполучені штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад.Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкоземельних металів та інших речей, але вони порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому", - оголосив Трамп. 

Він такод підкреслив, що колишня адміністрація США, на його думку, неефективно вела економічну політику, дозволяючи європейським країнам отримувати фінансову вигоду без належного обміну.

На початку тижня стало відомо, що Україна відхилила запит США на половину надр.

Після чого Зеленський заявив, що Україні буде надзвичайно складно без військової підтримки Вашингтону.

 

ЄвропаСШАНадравійна в Україні

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