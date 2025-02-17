Запрошення президента США путіну укласти угоду щодо України викликало сум’яття в НАТО.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа пропонує розмістити вздовж лінії припинення вогню в Україні миротворчі контингенти з Китаю та Бразилії разом із Європейськими.

Про це повідомляє впливовий щотижневий журнал The Economist.

Видання пише, що віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування з європейськими посадовцями на Мюнхенській конференції з безпеки сказав, що сили, що складаються виключно з європейців, будуть менш ефективними для стримування потенційної агресії з боку рф.

В той же час лідери країн Євросоюзу планують обговорити конкретні плани щодо гарантій безпеки України на екстреному саміті, який відбудеться сьогодні в Парижі.

Джерела журналу зазанчають, що головною темою зустрічі буде можливе розгортання військ не на самій лінії припинення вогню, а за нею – як гарантія виконання мирної угоди.

У Трампа раніше виключили можливість розміщення американських військових в Україні, але, за словами європейських посадовців, Вашингтон готовий надати "зовнішню підтримку" військам країн-членів НАТО, які братимуть участь у миротворчій місії.

Ще раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод.

Разом з тим, в Європі вважають, що пріоритети американської безпеки лежать в інших сферах, тому Євросоюз таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну.