Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп пропонує залучити миротворців з Китаю і Бразилії

17 лютого 2025, 14:51
Трамп пропонує залучити миротворців з Китаю і Бразилії
Фото: un.org
Запрошення президента США путіну укласти угоду щодо України викликало сум’яття в НАТО.

Адміністрація американського президента Дональда Трампа пропонує розмістити вздовж лінії припинення вогню в Україні миротворчі контингенти з Китаю та Бразилії разом із Європейськими. 

Про це повідомляє впливовий щотижневий журнал The Economist.

Видання пише, що віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування з європейськими посадовцями на Мюнхенській конференції з безпеки сказав, що сили, що складаються виключно з європейців, будуть менш ефективними для стримування потенційної агресії з боку рф. 

В той же час лідери країн Євросоюзу планують обговорити конкретні плани щодо гарантій безпеки України на екстреному саміті, який відбудеться сьогодні в Парижі. 

Джерела журналу зазанчають, що головною темою зустрічі буде можливе розгортання військ не на самій лінії припинення вогню, а за нею – як гарантія виконання мирної угоди. 

У Трампа раніше виключили можливість розміщення американських військових в Україні, але, за словами європейських посадовців, Вашингтон готовий надати "зовнішню підтримку" військам країн-членів НАТО, які братимуть участь у миротворчій місії. 

Ще раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод.

Разом з тим, в Європі вважають, що пріоритети американської безпеки лежать в інших сферах, тому Євросоюз таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну.

 

миротворцімирвійна в Україні

Останні матеріали

Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О’Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється