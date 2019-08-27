Трампа закликали тиснути на Польщу через згортання демократії
Про це йдеться у відкритому листі до Трампа, написаному Конференцією послів Республіки Польщі, організації, до якої входить 41 колишній посол, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
"Пане президенте, ви їдете в країну, де верховенства права більше не дотримуються", - написали дипломати.
Трамп у суботу відвідає Варшаву для участі в церемонії, присвяченій 80-й річниці початку Другої світової війни. У заході також візьмуть участь понад 40 інших світових лідерів. Це буде другий візит Трампа до Польщі, де правий націоналістичний уряд з ентузіазмом вітав його в 2017 році.
Колишні посли пишуть, що за чинної влади "процес зневаги та недотримання Конституції набирає обертів уже кілька років".
"Розподіл влади ліквідовано, незалежна судова система руйнується. Права людини обмежені, і репресії проти політичних опонентів і різних меншин, чи то етнічних, чи релігійних або сексуальних, уряд не тільки толерує, але й надихає", - йдеться у листі.
"Ваш потужний голос, що закликає до терпимості та взаємної поваги, а також дотримання положень Конституції та інших законів, міг би мати історичне значення", - заявили дипломати Трампу.
Керівна партія Польщі "Право і справедливість" неодноразово відкидала звинувачення в порушенні демократичних норм, відзначаючи, що прийшла до влади в ході вільних виборів і користується схваленням багатьох поляків.
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп під час вечері лідерів "Великої сімки" у Франції наполегливо пропонував повернути Росію до складу групи, але отримав підтримку з цього питання тільки від прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.
Натомість президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що на саміт "Групи семи" наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера. А відновлення участі Росії – неприпустиме.
За інформацією ЗМІ, на саміті у Біарріці, лідери США, Франції та Італії виступили за повернення Росії до "Великої сімки", а лідери Великої Британії, Німеччини, Канади та Японії заперечують проти таких планів.
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