Трамп-молодший засудив Байдена за дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю США

Він заявив, що таке рішення спричинить Третю світову війну.

Син обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа ‒ Дональд Трамп-молодший ‒ назвав "імбецилами" людей, які вирішили дати дозвіл на застосування українськими військовими американських далекобійних ракет ATACMS для ударів углиб росії.

Відповідний допис він опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Треба заблокувати ці трильйони доларів.

Хай йому грець!!! Імбецили!", ‒ написав Дональд Трамп-молодший.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила Україні наносити удари по російській території ракетами ATACMS.

Згодом французьке видання Le Figaro повідомило, що після цього Велика Британія і Франція дали такий же дозвіл на застосування своїх ракет Storm Shadow та SCALP.