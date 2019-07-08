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Трамп отримав листа про відставку від посла США у Росії

Посол США у Росії Джон Хантсман відправив Дональду Трампу листа із проханням про відставку
Хантсман додав, що "ми маємо продовжувати змушувати Росію нести відповідальність, коли її дії загрожують нам і нашим союзникам".
Трамп отримав листа про відставку від посла США у Росії Джон Хантсманн

У документі зазначається, що Хантсман покине Посольство Америки в Росії 3 жовтня, інформує "Голос Америки".

"Для мене велика честь мати довіру, яку Ви надали мені, (призначивши) мене послом Сполучених Штатів в Росії в цей історично важкий період в двосторонніх відносинах", — йдеться в листі.

"У той час, коли ми не можемо дійти згоди у питаннях, які розділяють нас, існують спільні інтереси, які ми не можемо ігнорувати", — додав Хантсман.

Відставку Хантсмана прокоментував колишній посол Сполучених Штатів у Російській Федерацій, а нині професор, Майкл Макфол.

Він зазначив, що не здивований відставкою Хантсмана, тому що "Він (Хантсман) людина справи, а робити зараз в американсько-російських відносинах особливо нічого".

Нагадаємо, Міністерство фінансів США повідомило про запровадження додаткових санкцій щодо Росії у рамках заходів, передбачених законом про контроль і знищення хімічної і біологічної зброї.

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