Мінфін США запроваджує додаткові санкцій проти Росії

Міністерство фінансів США повідомило про запровадження додаткових санкцій щодо Росії у рамках заходів, передбачених законом про контроль і знищення хімічної і біологічної зброї

Для запровадження санкцій в дію Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США видало окреме розпорядження, що стосується Росії. Розпорядження набере чинності 26 серпня 2019 року.

Другого серпня на своєму сайті Держдепартамент США оголосив про запровадження другого пакету санкції щодо Росії через отруєння нервовим агентом на території Великої Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, інформує "Голос Америки".

Санкції вступають в силу 19 серпня. Вони передбачають, що американські банки не зможуть брати участь у первинному продажу суверенного боргу, номінованого не в рублях, і надавати російському уряду кредити. Також США мають намір надалі перешкоджати наданню Росії фінансової або технічної допомоги з боку Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Санкції діятимуть щонайменше 12 місяців.

Нагадаємо, Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосив про введення другого пакету санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері в березні 2018 року.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють Росії у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.

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