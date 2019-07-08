Луценко: Порошенкові підозр не вручали, він проходить у справах як свідок
"Чи є до нього питання у правоохоронних органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. Можу сказати лише одне: на цей момент Петро Порошенко, п’ятий президент України, є свідком у всіх справах. Жодної підозри йому в установленому порядку не вручено", – сказав Луценко в ефірі "Радіо НВ".
Раніше Прокуратура Панами порушила кримінальну справу стосовно п'ятого президента Петра Порошенка про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
У партії "Європейська солідарність" заявляють, що їхній лідер, п’ятий президент Петро Порошенко завжди перетинав український кордон у повній відповідності з законом і не має компаній у Панамі.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.
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