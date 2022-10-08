Транзит нафти рф через Україну відновиться за декілька днів - Reuters

Наразі ми ведемо підготовку до початку роботи. Білоруська сторона також підтвердила можливість розпочати роботу. Ми плануємо почати прокачування відрізком "Міхалки - Броди" о 16:00

Угорська компанія MOL та словацька Slovnaft заявили, що самостійно заплатили Україні за транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба", який пролягає через її територію.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви MOL та Slovnaft, яка також наледить угорській групі MOL.

"Взявши на себе цю плату, MOL змогла забезпечити швидке вирішення проблеми: українська сторона пообіцяла протягом кількох днів відновити транспортування сирої нафти, яке було призупинено кілька днів тому через технічні проблеми, що виникли у банківській площині", – йдеться у заяві угорської енергокомпанії.

"Slovnaft вже здійснила платіж на рахунок (української транзитної) компанії. Так, Slovnaft очікує на відновлення постачання нафти найближчими днями. Російська сторона також погодилася із цим рішенням", – заявили у словацькій компанії.

Пізніше у середу представник "Транснєфті" Ігор Дьомін повідомив російським ЗМІ про намір компанії вже сьогодні відновити прокачування нафти трубопроводом "Дружба" через територію України у напрямку Угорщини та Словаччини, пише російський Forbes.

Він уточнив, що постачання нафти має відновитися 10 серпня о 16:00 за київським часом.

"Наразі ми ведемо підготовку до початку роботи. Білоруська сторона також підтвердила можливість розпочати роботу. Ми плануємо почати прокачування відрізком "Міхалки - Броди" о 16:00", – сказав Дьомін.

Він додав, що після накопичення необхідного обсягу у Бродах розпочнеться прокачування нафти відрізком "Броди - Будківці", а потім на Фенешлітці.

"Тобто спочатку (нафту, – ред.) отримає Словаччина, а потім Угорщина", – пояснив предстаник "Транснєфті".

За його прогнозом, необхідні обсяги нафти до Угорщини та Словаччини почнуть надходити до кінця доби.