НОВИНИУгорська компанія MOL та словацька Slovnaft заявили, що самостійно заплатили Україні за транспортування російської нафти нафтопроводом "Дружба", який пролягає через її територію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Транзит нафти рф через Україну відновиться за декілька днів - Reuters
Наразі ми ведемо підготовку до початку роботи. Білоруська сторона також підтвердила можливість розпочати роботу. Ми плануємо почати прокачування відрізком "Міхалки - Броди" о 16:00
Фото: zn.ua
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви MOL та Slovnaft, яка також наледить угорській групі MOL.
"Взявши на себе цю плату, MOL змогла забезпечити швидке вирішення проблеми: українська сторона пообіцяла протягом кількох днів відновити транспортування сирої нафти, яке було призупинено кілька днів тому через технічні проблеми, що виникли у банківській площині", – йдеться у заяві угорської енергокомпанії.
"Slovnaft вже здійснила платіж на рахунок (української транзитної) компанії. Так, Slovnaft очікує на відновлення постачання нафти найближчими днями. Російська сторона також погодилася із цим рішенням", – заявили у словацькій компанії.
Пізніше у середу представник "Транснєфті" Ігор Дьомін повідомив російським ЗМІ про намір компанії вже сьогодні відновити прокачування нафти трубопроводом "Дружба" через територію України у напрямку Угорщини та Словаччини, пише російський Forbes.
Він уточнив, що постачання нафти має відновитися 10 серпня о 16:00 за київським часом.
"Наразі ми ведемо підготовку до початку роботи. Білоруська сторона також підтвердила можливість розпочати роботу. Ми плануємо почати прокачування відрізком "Міхалки - Броди" о 16:00", – сказав Дьомін.
Він додав, що після накопичення необхідного обсягу у Бродах розпочнеться прокачування нафти відрізком "Броди - Будківці", а потім на Фенешлітці.
"Тобто спочатку (нафту, – ред.) отримає Словаччина, а потім Угорщина", – пояснив предстаник "Транснєфті".
За його прогнозом, необхідні обсяги нафти до Угорщини та Словаччини почнуть надходити до кінця доби.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 08 2022 18:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Міст поблизу Каховської ГЕС став непридатним для використання після удару ЗСУ
- ВІДЕО Україна отримала першу партію турецьких БТР
- ВІДЕО В Україні затримана диверсійна група, яка планувала вбити Резнікова і Буданова - СБУ
- Перестаньте ходити навшпиньках перед росією – Foreign Affairs
- Матеуш Моравєцкий: Історичні виклики та хибні шляхи для Європи на роздоріжжі