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Тренерка Нацзбірної погоріла на хабарі

"За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах"
Правоохоронці затримали головну тренерку Національної збірної команди України з підводного спорту та підводної діяльності на хабарі у 20 тисяч гривень.
Тренерка Нацзбірної погоріла на хабарі Фото:ssu.gov.ua

Оперативники встановили, що жінка, яка також є співробітницею "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту, вимагала 20 тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ,  повідомляє прес-служба СБУ.

"За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах", - повідомили у відомстві.

Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання хабаря.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманій підозри в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря), та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенко за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.

 
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07 06 2019 18:49
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