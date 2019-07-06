Тренерка Нацзбірної погоріла на хабарі
Оперативники встановили, що жінка, яка також є співробітницею "Укрспортзабезпечення" Міністерства молоді та спорту, вимагала 20 тисяч гривень від тренера однієї з приватних ДЮСШ, повідомляє прес-служба СБУ.
"За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодну участь його вихованців у чемпіонаті Європи з плавання в ластах", - повідомили у відомстві.
Правоохоронці затримали чиновницю у Києві під час отримання хабаря.
Наразі вирішується питання про оголошення затриманій підозри в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання хабаря), та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови державної служби зайнятості Валерієм Ярошенко за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.
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