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Трохи більше $400: експерти порахували собівартість iPhone 12

Xисло компонентів нової моделі смартфону корейського виробництва становить 26,8% від загальної частки
Собівартість компонентів смартфонів iPhone 12 Pro становитиме понад 400 доларів.
Трохи більше $400: експерти порахували собівартість iPhone 12 Фото: cnbeta.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Nikkei.

Фахівці вивчили всі компоненти нового смартфона Apple та з'ясували, що реальна вартість iPhone 12 Pro без додаткових націнок становить 406 доларів.

Велику роль у виробництві смартфона зіграли постачальники з Південної Кореї – число компонентів нової моделі смартфону корейського виробництва становить 26,8% від загальної частки.

З розкритих даних стало відомо, що найдорожчим компонентом нового iPhone є OLED-дисплей, екрани постачають південнокорейські компанії Samsung Display та LG Display. У порівнянні з iPhone 11, який був обладнаний IPS-екраном, частка південнокорейських деталей зросла на 9,1%, частка американських, навпаки, знизилася на 3,9%.

Журналісти також оцінили внесок японських IT-компаній у створення смартфонів Apple. Уточнюється, що компанія Sony є ключовим постачальником для CMOS-датчиків, які використовуються в iPhone. Вартість компонентів становить від 5,40 доларів за штуку.

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26 11 2020 16:39
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