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Трюдо хоче відвідати Саміт миру

12 травня 2024, 12:42
Трюдо хоче відвідати Саміт миру
Джастін Трюдо Фото: AFP
Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що візьме участь у Саміті миру в Швейцарії у червні цього року.

Про це він повідомив в соцмережі X (Twitter).

"Перший мирний саміт для України відбудеться у червні, і Канада буде там", - йдеться в дописі. 

Він написав, що із нетерпінням чекає можливості приєднатися до інших світових лідерів задля просування спільної мети - справедливого та тривалого миру в Україні. Як повідомлялося, Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. 

Участь в ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни, які візьмуть у ньому участь, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.

Українська формула миру це дипломатичний механізм, який пропонує Україна для досягнення справедливого закінчення війни, що розв'язала рф.

 
Джастін ТрюдоУкраїнська формула миру

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