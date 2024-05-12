Трюдо хоче відвідати Саміт миру
Про це він повідомив в соцмережі X (Twitter).
"Перший мирний саміт для України відбудеться у червні, і Канада буде там", - йдеться в дописі.
Він написав, що із нетерпінням чекає можливості приєднатися до інших світових лідерів задля просування спільної мети - справедливого та тривалого миру в Україні. Як повідомлялося, Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
Участь в ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни, які візьмуть у ньому участь, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.
Українська формула миру це дипломатичний механізм, який пропонує Україна для досягнення справедливого закінчення війни, що розв'язала рф.