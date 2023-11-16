Цахал встановив "оперативий контроль" над портом Гази – Ізраїль
Про це пише Sky News.
"Територія порту використовувалася угрупованням Хамас як тренувальний центр для їхніх військово-морських сил", - заявили в Цахал.
В армії додали, що в результаті проведеної операції було знищено 10 терористичних тунельних шахт, 4 споруди, які використовували для терору, а також ліквідовано 10 бойовиків Хамасу.
Днями ми повідомляли, що Ізраїльські військовослужбовці (Цахал) увійшли на територію найбільшої в секторі Гази лікарні Аш-Шифа.
Кілька днів тому Хамас втратив контроль над Сектором Гази, Цахал намагається повністю захопити територію.